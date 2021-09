Recupero Crediti Giudiziale e Stragiudiziale: quali sono le differenze

Il recupero crediti è un’attività che ha lo scopo di ottenere il pagamento, totale o parziale, di un credito da parte di un debitore. Chi intende recuperare un credito può contattare direttamente il debitore oppure può rivolgersi ad avvocati abilitati o a una società recupero crediti come Advancing Trade spa. Quest’ultima può svolgere la sua attività seguendo due percorsi differenti: la via giudiziale e quella stragiudiziale. Le due procedure si differenziano sotto diversi aspetti che nei seguenti paragrafi esaminiamo più nel dettaglio.

Recupero crediti giudiziale

In questo caso la società recupero crediti punta all’ottenimento di una condanna per il pagamento del debitorivolgendosi a un Tribunale. Se, nonostante la condanna, il debitore non procede al pagamento della somma di denaro dovuta è possibile richiedere il pignoramento dei beni, una volta accertata la loro esistenza.

Recupero crediti stragiudiziale

Con questa procedura, una società recupero crediti svolge la sua attività attraverso solleciti scritti e telefonici oppure con visite presso il domicilio del debitore da parte di funzionari competenti. L’obiettivo è quello di invitare il debitore a versare la somma di denaro dovuta in modo spontaneo, senza dover chiamare in causa il Tribunale.

Se il debitore non versa la somma di denaro richiesta, si procede con un ultimo tentativo di risoluzione stragiudiziale con la messa in mora comunicata attraverso una raccomandata a/r. In questo modo il debitore viene sollecitato ulteriormente: se anche dopo questo tentativo il debito non viene saldato, allora è possibile procedere con la modalità di recupero crediti giudiziale.

Quale modalità di recupero crediti scegliere

Per una società recupero crediti, la scelta di una forma di recupero crediti dipende essenzialmente dalle situazioni da affrontare e dagli obiettivi da raggiungere. In genere, la modalità di recupero crediti stragiudiziale è da preferire come primo tentativo, considerato l’approccio senza dubbio più amichevole, con tempistiche di risoluzione più rapide e costi ridotti.

