Reati contro il patrimonio, due arresti a Chivasso e Pozzo Strada

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale per contrastare i reati contro il patrimonio, i carabinieri hanno arrestato due persone per tentata rapina e tentato furto aggravato.

In particolare a Chivasso i militari della locale Compagnia hanno bloccato un pregiudicato che, dopo aver rubato una borsa contenente del materiale edile all’interno di un furgoncino parcheggiato sulla pubblica via, per garantirsi la fuga ha colpito con un cacciavite il proprietario del mezzo che lo aveva sorpreso durante il furto. Il pronto intervento dei militari dell’Arma ha consentito di disarmarlo e bloccarlo, scongiurando più gravi conseguenze per la vittima che ha riportato soltanto lievi ferite ad una mano.

A Torino, nel quartiere pozzo Strada, è finita in manette una donna peruviana per tentato furto all’interno di un supermercato. La signora ha dapprima occultato vari prodotti in una busta schermata e poi ha tentato di guadagnare l’uscita senza pagare, ma è stata fermata dai carabinieri del Nucleo Radiomobile nel frattempo giunti su segnalazione del personale dell’esercizio commerciale.