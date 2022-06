Un gruppo di ragazzi è fermo, in una stazione di servizio, a fare carburante. All’improvviso si ferma un’altra vettura e ne esce un uomo mascherato che tenta di rapinarli sotto la minaccia delle armi. Le vittime però reagiscono e ribaltano la situazione, a suon di pugni e calci, costringendo l’aggressore (e il suo complice) a battere in ritirata. Succede in Florida. La scena è stata ripresa dalla telecamera di sorveglianza dell’impianto.