Razzie dei ladri negli orti urbani: «Sparite anche le attrezzature»

Nuovo allarme furti agli orti urbani di strada dell’Arrivore. Nei giorni scorsi un gruppo di ladruncoli ha scassinato le capanne presenti all’interno del parco del Regio Parco, per una vera e propria strage. A sparire, tanto per cambiare, sono state vanghe, zappe e tubi, ossia gli attrezzi dei gestori degli orti. Ma anche verdure e altro cibo. I ladri, approfittando della mancanza d’illuminazione e del poco passaggio, hanno divelto la rete metallica e forzato le porte. Il resto, neanche a dirlo, è stato un gioco da ragazzi.

E i danni, ancora una volta, sono stati innumerevoli. Una serie infinita di atti vandalici che va avanti senza sosta da due anni. E dei colpevoli, come sempre, nessuna traccia. «Non sappiamo esattamente chi siano gli autori di queste razzie» raccontano i gestori. « Purtroppo è più quello che rompono di quello che portano via» lamentano altri. La Circoscrizione 6, informata dell’accaduto, ha effettuato un sopralluogo e cercherà di inserire una sorta di vigilanza interna per l’Arrivore. Ma non sarà facile. «Proveremo a chiedere una telecamera – spiega la coordinatrice all’Ambiente della Circoscrizione 6, Giulia Zaccaro -, ma qualcosa va fatto perché i nostri nonni hanno il diritto di prendersi cura dei loro orti, senza trovarseli distrutti al mattino. E oggi questo non è possibile».

Intanto al parco è arrivata una mega compostiera costata 6mila euro, che sarà gestita dall’associazione “Rete” onlus per tutti i 174 orti urbani presenti. Servirà a conferire correttamente gli sfalci (erba tagliata, verdure). A tal proposito verranno organizzati dei corsi a vantaggio dei pensionati dell’Arrivore.