Rave party tra Rivoli, Reano e Villarbasse: identificati in 100, fermati gli 11 organizzatori

Nel corso della notte ha preso avvio un raduno musicale non preavvisato e non autorizzato, un rave party, in un’area boschiva ubicata nel territorio dei comuni di Rivoli, Reano e Villarbasse. L’evento, che ha riguardato un terreno incolto di proprietà privata, ha visto la partecipazione di un massimo di circa 200 persone solo grazie al tempestivo intervento delle forze di polizia che, una volta identificata l’area interessata, ne hanno immediatamente inibito gli accessi veicolari, intercettando e allontanando gli ulteriori soggetti che si accingevano a unirsi all’iniziativa.

Considerate le caratteristiche del territorio ove si è tenuto il raduno, in zona boschiva ed estremamente impervia, nel corso della notte si è ritenuto di limitare l’attività alla dissuasione di ulteriori ingressi e al monitoraggio della situazione in atto, attendendo le prime luci per un sopralluogo nell’area. Secondo le forze dell’ordine, nel luogo del raduno ci sono ancora un centinaio di partecipanti.

È stata pertanto convocata in Prefettura una Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia, nel cui ambito, in conformità alle direttive impartite dagli Organi centrali, si è concordato l’immediato allontanamento delle persone ancora presenti al fine di porre fine all’iniziativa e liberare l’area abusivamente occupata.

IDENTIFICATI IN 100, FERMATI IN 11

La Prefettura di Torino ha fornito nuovi dettagli sul rave party della notte avvenuto sul territorio dei comuni di Rosta, Reano e Villarbasse. L’attività di allontanamento dei partecipanti all’evento si è conclusa alle ore 15 di questo pomeriggio. Identificate oltre 100 persone, che si aggiungono ai circa 90 partecipanti che avevano precedentemente abbandonato spontaneamente l’area della manifestazione. L’attività ha consentito di identificare undici organizzatori ai quali sono anche stati sequestrati amplificatori, mixer e altre attrezzature necessarie alla realizzazione dell’evento.