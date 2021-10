Si sono dati appuntamento su Telegram e a migliaia hanno risposto all’appello lanciato dagli organizzatori. Un rave party non autorizzato è in corso da ieri sera alle porte di Torino, in un’area industriale abbandonata tra Borgaretto e Nichelino.

Il flusso di persone è stato talmente elevato da provocare disagi alla circolazione. Sul posto diverse pattuglie dei carabinieri, provenienti anche dalle vicine province, che hanno bloccato le strade d’accesso all’area del rave.