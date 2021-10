Si sono dati appuntamento su Telegram e a migliaia (almeno 6mila, ma c’è chi parla di almeno 10mila presenze) hanno risposto all’appello lanciato dagli organizzatori. Un rave party non autorizzato è in corso da ieri sera alle porte di Torino, in un’area industriale abbandonata tra Borgaretto e Nichelino, quella dell’ex Comau.

Il flusso di persone è stato talmente elevato da provocare disagi alla circolazione. Sul posto diverse pattuglie dei carabinieri, provenienti anche dalle vicine province, che hanno bloccato le strade d’accesso all’area del rave.

In azione anche la polizia. I posti di blocco hanno limitato l’afflusso di moltissimi altri partecipanti al rave – che nelle previsioni doveva raggiungere le 30mila unità – soprattutto dall’estero, in particolare da Francia e Paesi Bassi. Completamente in tilt il traffico nei dintorni dell’area. Disagi anche nel cuore della notte, con lunghe code in tangenziale nei pressi dello svincolo di Stupinigi e in strada Mirafiori.

Il prefetto di Torino ha convocato un tavolo d’urgenza sulla sicurezza a Stupinigi con il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo, il questore di Torino Ciarambino, il comandante provinciale dei carabinieri Lunardo e quello dei vigili del fuoco Carrolo. La “festa”, nei piani degli organizzatori, dovrebbe durare per tutto il weekend lungo di Ognissanti, prospettiva che inquieta residenti e forze dell’ordine.

MELONI ATTACCA

“In migliaia, raggruppati con appelli online, hanno organizzato l’ennesimo maxi rave illegale – ha scritto su Facebook la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni -. Ormai questa gente ha capito che – con un ministro dell’Interno come il nostro – tutto è consentito in Italia. Pugno duro con i lavoratori in piazza, carta bianca per facinorosi o chiunque voglia organizzare mega party illegali: questo è il modello Lamorgese”.