Denunciate più di 2.500 persone per il rave party illegale di Halloween organizzato in un capannone abbandonato tra Borgaretto e Nichelino, nel Torinese.

In totale il provvedimento ha raggiunto 2.574 persone, di cui 1.472 stranieri. Oltre alla denuncia per invasione di terreni ed edifici, più di mille italiani sono stati multati per il mancato rispetto delle norme anti-Covid.