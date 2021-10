Rapina in un supermercato: fermato, aggredisce e minaccia dipendenti

Attimi di caos nella mattinata di venerdì a Torino per una rapina avvenuta in un supermercato di corso Grosseto.

Protagonista un 21enne di origini guineane. Il giovane si è presentato in cassa con diversi prodotti, ma senza il denaro necessario: un addetto alle vendite gli ha quindi consigliato di riconsegnare qualche articolo per completare l’acquisto. A quel punto il malvivente ha iniziato a reagire in maniera aggressiva, prendendo con forza dallo scaffale dei liquori quattro bottiglie di super alcolici ed imboccando velocemente un’uscita di sicurezza.

Due dipendenti del supermercato lo hanno raggiunto nel parcheggio: il 21enne ha reagito spingendoli via e minacciandoli con una delle bottiglie per guadagnarsi la fuga. I poliziotti intervenuti sul posto hanno poi fermato l’autore dei fatti, traendolo in arresto per rapina impropria. Successivamente alla perquisizione, lo straniero è stato anche denunciato per il possesso di un coltello avente una lunghezza di 20 centimetri, che occultava in uno zaino.