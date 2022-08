Rapina il Crai e scappa in treno: arrestato grazie al ciclista eroe

Prima ha minacciato la cassiera del supermercato con un coltello, portando via 840 euro di incasso. Poi è saltato sul treno Chieri-Rivarolo, convinto di raggiungere la stazione successiva e farla franca. Ma non aveva fatto i conti con un ciclista eroe che lo ha seguito, ha raccontato tutto alla centrale operativa del 112 e ha fatto arrestare il rapinatore dai carabinieri e dagli agenti della polizia ferroviaria, che lo aspettavano alla stazione successiva.

Il protagonista della vicenda è il 28enne Fabio Demarco, pluripregiudicato residente a Volpiano: alle 19 di venerdì sera si è presentato al supermercato Crai di via Torino, a Bosconero. Ha tirato fuori un coltello e l’ha puntato contro la cassiera per farsi consegnare tutti i soldi presenti nella cassa, 840 euro. Poi è scappato di corsa.Ma probabilmente non si è reso conto che un ciclista di 20 anni, residente a Castellamonte, aveva sentito le urla di aiuto della cassiera, una 54enne di origini peruviane ma residente a Bosconero.

Il ragazzo ha soccorso la signora, ha chiamato il 112 e intanto è rimontato in sella per mettersi all’inseguimento del rapinatore. Così è riuscito a vederlo mentre raggiungeva la stazione ferroviaria e saliva sul treno Sfm della linea Chieri-Rivarolo. Ha riferito tutto all’addetto della centrale operativa, che a sua volta ha avvisato i carabinieri della stazione di Montanaro e la polizia ferroviaria di Torino: gli agenti hanno aspettato che il convoglio arrivasse alla stazione di Feletto e sono subito saliti per arrestare Demarco.

Il quale, nella fuga, era pure riuscito a perdere 740 degli 840 euro che aveva preso al supermercato. Ma il “ciclista eroe” li ha recuperati lungo la strada e li ha consegnati ai carabinieri, che li hanno poi restituiti alla cassiera rapinata.