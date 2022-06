Attimi di paura nella serata di sabato al Lidl di via Aosta, a Torino. Un uomo armato di pistola è entrato nel supermercato, ha minacciato un cassiere facendosi consegnare circa 3mila euro in contanti per poi darsi alla fuga.

E’ accaduto intorno alle ore 20. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno parlato con i testimoni e che recupereranno le immagini di videosorveglianza per risalire all’autore della rapina