Rapina a mano armata all’ufficio postale di corso Siracusa: caccia a due malviventi

Rapina a mano armata in mattinata all’ufficio postale di corso Siracusa, a Torino. Intorno alle 9.30 due malviventi sono entrati all’interno col volto travisato e, dopo aver minacciato il personale allo sportello, si sono fatti consegnare il denaro disponibile, circa tremila euro in contanti in base ai primi riscontri, per poi dileguarsi.

Nessuna persona è rimasta ferita, solo un po’ di comprensibile shock per la brutta avventura vissuta. Sul posto numerosi agenti di polizia, alle prese con le indagini volte a risalire all’idendità dei rapinatori.