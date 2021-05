Rapina a Grinzane Cavour: il gioielliere sparò fuori dal negozio ai tre banditi

I colpi di pistola che, lo scorso 28 aprile, uccisero Giuseppe Mazzarino (colpendolo alle spalle) e Andrea Spinelli (raggiunto al fianco destro) e provocarono il ferimento di Alessandro Modica, furono tutti esplosi “all’esterno del negozio” . Lo ha precisato, questa mattina, la procura di Asti, in una nota “all’esito delle indagini sin qui compiute” sulla tentata rapina alla gioielleria di Grinzane Cavour, nel Cuneese, dove gli inquirenti hanno ricostruito la dinamica della sparatoria.

LA RICOSTRUZIONE DELLA SPARATORIA

Due dei rapinatori morirono sul colpo, il terzo gravemente ferito alla gamba destra, fu catturato dopo una fuga durata 24 ore. In particolare, ha spiegato la procura astigiana, nel momento in cui i rapinatori si diedero alla “fuga sulla pubblica via, il gioielliere Mario Roggero, con l’arma colpiva in successione Alessandro Modica alla gamba destra – ferendolo – nonché Andrea Spinelli al fianco destro e Giuseppe Mazzarino alle spalle”, “ciascuno” dei due “attinto al cuore da un proiettile che ne cagionava la morte”.

IL GIOIELLIERE RISULTA INDAGATO

Nell’indagine, tuttora in corso – l’Ufficio, spiega ancora la nota, prosegue gli accertamenti avvalendosi del comando compagnia CC di Alba e dei consulenti medico-legale e balistico – il 66ene Mario Roggero, risulta indagato per omicidio colposo ed eccesso di legittima difesa, mentre il rapinatore ferito si trova in carcere a Cuneo accusato di rapina in concorso. “Alla conclusione, una volta ricostruito il fatto in modo completo provvederà alla sua conforme qualificazione giuridica ed alle conseguenti determinazioni” precisa ancora la nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti.