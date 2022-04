Ramazzotti, ma quale Michelle: Eros bacia una mora misteriosa

Quando comincia la primavera, scatta la stagione degli amori. E puntuale arriva una nuova fiamma anche per Eros Ramazzotti. L’ultimo amore che gli era stato attribuito, Roberta Morise che adesso è tra i naufraghi all’Isola dei Famosi. Ma ora ci riprova il settimanale “Diva e Donna” che pubblica le foto di un bacio.

Come quello di Michelle Hunziker al suo affascinante medico, Giovanni Angiolini, anche in questo caso non sembra un semplice bacio a stampo. Eros e una donna mora che il settimanale cataloga già come il suo nuovo amore. Per ora le novità in casa Ramazzotti sono in realtà un nuovo album a quattro anni di distanza dall’ultimo e anche un nuovo tour ma l’amore non è un capitolo chiuso.

Quello per la figlia Aurora certamente, protagonista dell’ultimo scatto pubblicato dall’attore romano sul suo profilo social. «Amatevi, non c’è altra via» ha scritto l’artista postando una tenera immagine insieme a lei.

Non si sono mai persi, come lui non ha mai perso Michelle anche se di recente al settimanale “Oggi” ha voluto chiarire tutte le voci dopo la separazione da Tomaso Trussardi. «Per lei ci sono e ci sarò sempre – aveva detto il cantante romano sulla sua ex moglie -, mi auguro che affronti con la tenacia e la grinta di sempre le difficoltà che spesso la vita mette davanti a ciascuno di noi». E poi conferma alcuni sospetti ma li chiarisce. «Le sono vicino e le ho anche suggerito di affidarsi al mio istruttore di arti marziali per scaricare tensioni ed energie negative. Le indiscrezioni circolate circa un mio ipotetico ritorno con Michelle non corrispondono alla realtà. Tra me e la madre della mia adorata Aurora non c’è stato alcun ricongiungimento sentimentale né una ritrovata passione». Impossibile rivivere certi sentimenti: «Una volta superato il dolore della fase iniziale del nostro addio, per amore di Aurora e dei sentimenti che abbiamo vissuto, siamo stati capaci di recuperare il bello e il buono che ci siamo dati». Ora è pronto per una nuova storia?