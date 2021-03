Tragedia, ieri sera, in località Baio Dora, a Borgofranco di Ivrea dove una ragazzina di 12 anni è stata trovata priva di vita, impiccata con la cintura di un accappatoio ad una mensola del bagno. E’ stato il padre a trovarla: l’uomo ha dato l’allarme. Sul posto sono giunti i soccorsi ma per la piccola, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

IL FOLLE TIMORE: SFIDA SU TIK TOK?

Sull’accaduto indagano, ora (su mandato della procura), i carabinieri della compagnia di Ivrea. Il timore, ma ovviamente non si tratta dell’unica ipotesi attualmente al vaglio degli inquirenti, è che possa anche non essersi trattato di un suicidio ma di una delle assurde sfide mortali di Tik Tok come successo, lo scorso mese di gennaio, a Palermo quando una bambina di 10 anni perse la vita nello stesso tragico modo: chiusa nel bagno di casa impiccata alla cintura di un accappatoio. Si tratta di una specie di sfida di resistenza chiamata “blackout challenge” o “hanging challenge”.

SEQUESTRATI PC E TELEFONINO

I militari dell’Arma chiamati a fare luce sull’accaduto, hanno sequestrato il cellulare ed il computer della ragazzina. Va detto, in ogni caso, che la 12enne non ha lasciato biglietti con i quali motivare il gesto, né risulta abbia mai parlato con i genitori di quella ipotetica sfida di Tik Tok. Se, dunque, possa avere o meno agito sotto l’influenza del social, resta, al momento, solo un’ipotesi di tipo investigativo tutta ancora da chiarire.