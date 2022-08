Ragazza di Torino morta in Francia: Carlotta Grippaldi colpita da serranda

Carlotta Grippaldi, 26enne di Torino, ha trovato la morte ieri sera a Briançon, in Francia, mentre passeggiava per le vie del centro. La giovane è stata infatti colpita da una serranda staccatasi da un edificio. Secondo quanto riportato dai giornali locali, l’italiana aveva trascorso una serata al ristorante con amici e stava percorrendo la “Grand Rue”, nella parte vecchia della cittadina transalpina. L’autorità giudiziaria ha aperto un fasciolo per “omicidio involontario”. Carlotta Grippaldi era laureata in economia e commercio all’universita’ di Torino con un master in marketing e digital management. Era appassionata di montagna e tre anni fa, dopo avere superato l’apposito esame, si era iscritta all’albo regionale dei maestri di sci, attività nel comprensorio sciistico della Via Lattea, nel Torinese.