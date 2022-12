Raffreddori o addirittura polmoniti: anche Fido può ammalarsi in inverno

Anche gli animali (cani e gatti) soffrono il freddo, anche se in modalità differenti a seconda della razza e tipologia di pelo. In particolare, vento, umidità e basse temperature sono temute dai cani a pelo corto e privi di sottopelo come bassotti, boxer e levrieri, mentre quelli con una folta pelliccia hanno una protezione naturale anche per l’inverno più rigido. Il cane in inverno è soggetto a malattie che accompagnano i primi freddi, come raffreddore e influenza. In generale, proprio in autunno e in inverno, gli animali si ammalano maggiormente a causa del clima freddo e umido.

Quali malattie

Come anticipato, i cani soffrono il freddo e proprio come avviene per l’essere umano, sono soggetti a malattie che colpiscono l’apparato respiratorio. Le più frequenti sono raffreddori, polmoniti, bronchiti e tracheiti. Si tratta di patologie comuni, che tuttavia vanno trattate con tempestività rivolgendosi ai veterinari per evitare complicazioni. I sintomi di queste malattie sono anch’essi simili a quelli degli uomini e comprendono scolo nasale e oculare, starnuti e tosse, febbre, inappetenza, abbattimento e letargia.

Altri pericoli

Oltre alle malattie da raffreddamento dell’apparato respiratorio, in inverno il cane rischia l’intossicazione da antigelo, causata dall’ingestione di neve sporca o sale per strada. Si tratta di un problema frequente per il cane che vive in montagna e che causa problemi gastrointestinali come vomito e diarrea. Inoltre la neve può provocare il congelamento di zampe e cuscinetti, che vanno protetti in modo adeguato con gel, pomate e scarpine per cani.

Check-up

Si consiglia di sottoporre i cani a un check-up sanitario completo in vista dell’inverno. Il verificarsi di malattie legate al freddo è un fattore che aumenta tra i cuccioli, che non hanno ancora un sistema immunitario completamente sviluppato, e gli anziani, che sono soggetti a una salute precaria a causa dell’età. In ogni caso è possibile rivolgersi al veterinario di fiducia per sapere cosa fare in caso di inverni particolarmente rigidi e come prendersi cura del cane anche durante la stagione fredda, evitando che venga colpito da un raffreddore o da una più grave tracheite o polmonite. Mentre sull’alimentazione il consiglio è di fornire anche cibi più grassi.