Raffiche di vento di Foehn sul Piemonte: a Nichelino crolla la parete di una fabbrica [FOTO]

Inverno anomalo sul Piemonte dove, in queste ore, stanno soffiando forti raffiche di vento “caldo” di Foehn che ha fatto salire la temperatura spazzando via la fitta nebbia delle scorse ore.

TOCCATI I 17 GRADI A TORINO

Secondo i dati calcolati in tempo reale di Meteo 3R, la nuova applicazione nata dalla collaborazione tra i centri funzionali e le strutture tecniche di Valle d’Aosta, Arpa Piemonte e Arpa Liguria (nell’ambito dei progetti Risk-com e Risk-Act per la creazione di una rete di siti pilota transfrontalieri), questa mattina all’ombra della Mole la colonnina di mercurio ha già superato i 17 gradi.

CROLLA PARETE DI UNA FABBRICA A NICHELINO

Le forti raffiche sono state avvertite e non poco anche a Nichelino: qui, nella mattinata di oggi, il vento ha fatto crollare la parete di una fabbrica. Cinque auto e un camion che erano parcheggiati in strada, sono stati danneggiati. Per fortuna non ci sono stati feriti.

FORTE VENTO IN VAL SUSA, CADONO ALBERI

Il forte vento ha provocato disagi anche in Valle di Susa, più in particolare al colle del Lys, zona bassa valle Rubiana, Almese, Avigliana, Villar Dora. Diversi gli alberi caduti e che hanno invaso la carreggiata, causando l’intervento dei vigili del fuoco.

RAFFICHE DA URAGANO SULLE ALPI

Raffiche da uragano vengono registrate, in questo momento, sulle Alpi. In particolare, a Ceresole Reale, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso, la stazione meteorologica Gran Vaudana ha registrato una raffica di vento a 212 chilometri orari.