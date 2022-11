Raffiche di furti nelle case: preso un ladro marocchino

La scorsa notte, intorno alle 23, i carabinieri di Chieri hanno arrestato un marocchino 38enne, pregiudicato, di Torino, in flagranza di furto presso un’abitazione di Pino Torinese. Portava con sè diversi arnesi da scasso ed una bomboletta spray al peperoncino. L’arresto effettuato dai militari dell’Arma, è avvenuto dopo una serie di furti in abitazioni avvenuti in gran numero nell’ultimo periodo nel Chierese. Al marocchino finito in manette, però, per ora non si possono attribuire altri colpi, se non il tentativo nel corso del quale è stato fermato. «il numero significativo dei furti ha indotto i carabinieri della compagnia di Chieri a disporre un più alto numero di pattugliamenti, sia nelle ore diurne, sia in quelle notturne e l’arresto è una prova della presenza dei militari sul territorio. Un numero crescente di furti è stato riscontrato nelle ultime settimane anche nel vicino Chivassese, sulla collina di confine con il Chierese, nei comuni di Gassino Torinese, Castiglione Torinese, Castagneto Po e San Raffaele Cimena.