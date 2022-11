Raffica di incendi a Villastellone: bruciano capannoni e cascine [FOTO e VIDEO]

Grande caos in mattinata a Villastellone per una raffica di incendi di origine dolosa appiccati in serie intorno alle 5 di oggi e che hanno interessato capannoni e cascine.

DANNEGGIATE STRUTTURE

Le fiamme hanno distrutto la struttura “Eco pallet” in via Savona 18 e parzialmente danneggiato altre strutture tra cui aziende specializzate in lavorazione dei rifiuti, ditte agricole e altri edifici della zona industriale di Villastellone.

GLI EDIFICI COINVOLTI

Focolai dunque alla “Eco Pallet” di via Savona 18 (che in questo momento brucia ancora), alla “Powerpol” e alla “Maider” (entrambi ora spenti) e alla “Cascina Morra”, azienda agricola di via Mauriti 27 nella quale il rogo è stato circoscritto. Danneggiate anche “Gamma Cover” e “2A” che confinano proprio con “Eco Pallet” e “Mayder”.

SUL POSTO VIGILI DEL FUOCO

Protezione Civile e Arpa informati mentre sul posto sono accorsi un centinaio di uomini dei vigili del fuoco di Torino, con squadre arrivate anche da Cuneo, Asti, Vercelli e Biella. Una quarantina i mezzi impiegati. Presenti anche i carabinieri di Villastellone e Chieri. Sono al lavoro anche gli specialisti del nucleo Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico). Seguirà la necessaria fase di indagini per risalire all’origine e alla causa dei roghi. Nessuna ipotesi è esclusa.

LE IMMAGINI DEL ROGO E DELL’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

LE DICHIARAZIONI DEL COMANDANTE PROVINCIALE DEI VDF DI TORINO

A fornire gli aggiornamenti sulla situazione a metà mattinata è stato Agatino Carrolo, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Torino. Di seguito le sue dichiarazioni.

INCENDIO A VILLASTELLONE, I VIDEO