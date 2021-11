Raffica di furti in appartamento: «Così ci hanno svuotato casa»

Forse si sono arrampicati dal tubo del gas. poi sono saltati sul balcone e hanno spaccato una porta finestra: così i ladri hanno colpito in un alloggio al terzo piano di via Chieri 73, uno dei tanti furti registrati a Pino nelle ultime settimane.

Questo, raccontato direttamente dalla vittima, è avvenuto qualche giorno fa, intorno alle 19: «Ce ne siamo accorti quando siamo tornati, pochi minuti dopo – ripercorre la signora, che chiede di rimanere anonima – I vicini ci hanno detto di aver sentito dei rumori ma pensavano che stessimo facendo dei lavori, visto che ci siamo trasferiti da poco».

Invece erano i “ladri acrobati”, che sono riusciti ad arrampicarsi e salire al terzo piano del condominio lungo via Chieri, la regionale 10 che parte da Torino e collega i paesi della collina: «Pensiamo che siano saliti dal tubo del gas e siano saltati sul balcone, passando dal lato del palazzo meno visibile. Poi hanno spaccato il vetro, sono entrati e hanno frugato dappertutto senza problemi: non avevamo antifurto o telecamere, pensavamo di non averne bisogno».

I ladri hanno portato via circa 800 euro in contanti e i gioielli in oro che hanno trovato. Poi sono scappati senza che nessuno notasse nulla.

La signora ha fatto denuncia e ha segnalato il furto su Facebook per mettere in guardia gli altri pinesi: «Io e la mia famiglia siamo stati molto male: abbiamo sentito la nostra casa violata. Ma ci è ancora andata bene: di solito, a quell’ora, siamo tutti già tornati dal lavoro».

Dal post su Facebook sono subito emersi altri colpi, confermati anche dai carabinieri: si parla di almeno sei casi denunciati nelle ultime settimane, di cui uno in via Chieri 4. A quanto pare, è avvenuto lo stesso giorno e in orari simili a quello al civico 73: può darsi che la stessa banda stia colpendo a raffica in collina.