Raffica di furti e rapine a Natale: nel mirino alloggi e le farmacie

Sono feste di Natale tutt’altro che serene per i residenti e i commercianti di Parella che stanno subendo una vera e propria raffica di furti negli appartamenti e rapine nei negozi.

A essere prese d’assalto sono soprattutto le farmacie. Ben quattro colpi in pochi giorni. «Ci hanno rapinati questo venerdì e lo scorso» fanno presente dalla farmacia Serravalle in via Michele Lessona 29. «Sono i soliti due, sempre gli stessi, volto coperto col passamontagna, ci hanno minacciato con i coltelli e abbiamo dovuto consegnare l’intero incasso della giornata» spiega la farmacista. Dai filmati delle telecamere pare che si tratti degli stessi rapinatori che avevano già depredato le farmacie di via Rieti e corso Siracusa. La coppia ha colpito la farmacia di via Lessona entrambe le volte nel tardo pomeriggio, tra le 17 e le 19. Sempre di pomeriggio agiscono anche i cosiddetti “topi d’appartamento” che stanno mandando in subbuglio il quartiere. Tanto che i proprietari di un appartamento svaligiato in via Exilles hanno deciso di pubblicare le foto della stanza da letto messa a soqquadro dai ladri. «Nel pomeriggio della vigilia di Natale siamo usciti di casa verso le tre e quando siamo tornati intorno alle sette di sera abbiamo trovato la porta aperta, le luci accese e una gran confusione in camera da letto – spiegano i residenti vittime del furto -, si sono presi l’oro dei miei figli, regali di battesimo e comunione, e circa 700 euro che avevamo da parte. Hanno anche rubato 50 euro dal salvadanaio di mia figlia e un paio di catenine d’oro sulla mensola». La metodologia di furto potrebbe essere attribuibile a quella dei rom. «Ci tenevano d’occhio perché sulla buca delle lettere, c’erano i classici simboli». Al caso si è interessata anche Federica Fulco, presidente del comitato TorinoinMovimento: «Chiediamo maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine».