Rafa Nadal ancora ko, Djoko insegue Federer. E oggi arriva Alcaraz

Sono le due facce delle Nitto Atp Finals di Torino. Da una parte i sorrisi di Novak Djokovic, che lunedì sera ha esordito battendo per 6-4, 7-6 il greco Stefanos Tsitsipas. Dall’altra la delusione nello sguardo di Rafael Nadal, che ieri ha subìto la seconda sconfitta, per 6-3, 6-4 per mano del canadese Felix Auger-Aliassime, che aveva nel suo angolo zio Toni Nadal, ed è a un passo dall’eliminazione. In serata Casper Ruud ha superato in tre set Taylor Fritz garantendosi l’accesso alle semifinali ed eliminando quindi lo spagnolo. Come già nella prima partita contro Fritz, il mancino maiorchino ha sofferto, commettendo molti errori per lui inusuali e non riuscendo a dare profondità ai suoi colpi. Il nordamericano, che si è imposto con pieno merito, alla fine ha scritto sull’obiettivo della telecamera “Grazie Torino!”. «Non credo – ha affermato Rafa – di essermi dimenticato come si giochi a tennis e come essere abbastanza forte mentalmente. Devo recuperare sensazioni positive, la fiducia e la forza mentale di cui ho bisogno per tornare al livello al quale voglio essere. Non so se sarò in grado di raggiungere quel livello di nuovo, ma non ho alcun dubbio che farò l’impossibile per ritrovarlo». Rafa nel primo set ha mancato quattro palle break e ha perso il servizio da 40-0 nell’ottavo game con due doppi falli consecutivi e un diritto lungo. Nel secondo parziale lo strappo decisivo è avvenuto nel terzo gioco e nel quinto il 22 volte vincitore Slam si è salvato dal doppio break, prima di fallire nel sesto una chance per rientrare in partita. Venendo a Djokovic, ha anche ricevuto la bella notizia che potrà richiedere il visto per andare in Australia e disputare il primo major del 2023. Sarebbe dunque caduto il divieto triennale d’ingresso nel Paese. «Contro Tsitsipas – ha commentato – sono entrato in campo super determinato e concentrato e ho fatto subito il break. Nel tiebreak ho chiuso con due grandi servizi. Aver già giocato a Torino mi abbia aiutato ad avere una migliore preparazione». Nole (lunedì sugli spalti c’era Allegri) alle Finals punta a eguagliare Federer con sei titoli. Il serbo vanta il record di 373 settimane al comando del ranking Atp e oggi sarà a Torino il nuovo numero 1 Carlos Alcaraz, per ritirare il premio.