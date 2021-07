Raduno Juve alla Continassa: ovazioni per Pinsoglio, Dybala e Allegri

La nuova Juve è pronta a cominciare un’altra stagione, quella dell’atteso Allegri-bis. Raduno e grande entusiasmo per i calciatori bianconeri alla Continassa. Tra i primi a mettere piede al centro sportivo i giovani Frabotta e Di Pardo e il rientrante Pellegrini.

Ovazione al momento dell’arrivo di Pinsoglio, poi via via tutti gli altri. Grande l’entusiasmo per Dybala, giunto insieme ad Arthur e McKennie, oltre che per Allegri, applauditissimo. Quindi test ed esami per tutti: la nuova avventura della Juve sta per cominciare.

Intanto Nedved ha rassicurato un tifoso, particolarmente preoccupato per il destino di Cristiano Ronaldo. Alla domanda sul futuro di Cr7, il vicepresidente bianconero ha risposto: “Arriva, arriva”.