Radonjic, dall’amico Lukic alla cura di mister Juric: nel mirino c’è il Mondiale

I numeri non svelano tutto ma in alcuni casi dicono molto. Ad esempio, basta mettere a confronto i minuti giocati lo scorso anno da Nemanja Radonjic al Benfica e quelli giocati finora in granata per capirlo. Con la maglia dei lusitani, l’ala sinistra serba, ha collezionato 342 minuti in sei partite (una sola da titolare). In maglia granata, invece, ha già toccato quota 383. In pratica Radonjic ha già superato se stesso e siamo solo alle prime schermaglie di una stagione che deve ancora entrare nel vivo. «Radonjic è una grande scommessa – aveva detto Ivan Juric nella prima conferenza stampa pre-campionato parlando del calciatore serbo -, vediamo se riusciamo a vincerla. È un ragazzo che ha insistito molto per venire qua (per farlo si è ridotto anche l’ingaggio, ndr). Quando ti prende Sabatini non sbaglia. Ha grandi colpi e talento, non è mai riuscito ad avere continuità. Gli mancava tutto il resto. Da tempo non vedevo uno così. Accelerazioni, destro, sinistro, colpi di testa. Mi auguro che farà una grande stagione e che trovi continuità». Continuità, la parola chiave per il calciatore classe 1996. E proprio per questo motivo Ivan Juric assieme al suo staff stanno cercando di gestirlo nel migliore dei modi. Come è successo, per esempio a San Siro, contro l’Inter, quando Nemanja è entrato a 20 minuti dal termine per provare a spaccare la partita, con le sue accelerazioni palla al piede. «Lukic mi ha sempre parlato del Toro – ha detto Radonjic il giorno del suo ritorno in Italia -. Con lui giochiamo assieme da quando avevamo l’età di sette anni», aveva aggiunto.

Il Toro e Juric, ovvero la grande occasione da non sfarsi sfuggire per rilanciarsi e soprattutto per tenersi stretto tra le mani il biglietto per il Mondiale del Qatar con la sua Serbia. La rincorsa continua. A partire da sabato sera, dalla sfida tra Toro e Sassuolo (ore 20:45; arbitra Baroni), sfida nella quale Radonjic può tornare titolare e protagonista dopo essere partito dalla panchina contro l’Inter.