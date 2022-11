Radonjic apre, Vlasic chiude: il Toro batte la Samp

Il Toro dimentica subito la sconfitta di Bologna: all’Olimpico Grande Torino dominata e battuta la Sampdoria di Stankovic, ko con il risultato di 2-0.

Senza Sanabria e Pellegri per infortunio, Juric si affida ai suoi tre trequartisti: Vlasic, Miranchuk e Radonjic, con quest’ultimo falso nove nel 3-4-2-1 dei granata. Sulle fasce si rivede Vojvoda a sinistra con Singo dall’altra parte, in mezzo al campo Ricci con Linetty. Difesa a tre composta da Schuurs, Rodriguez e Zima davanti a Milinkovic–Savic.

La serata inizia però con una brutta notizia: si fa male Schuurs, che cade male sulla spalla dopo una scivolata dura di Amione. Il difensore olandese è costretto alla sostituzione: al suo posto entra Buongiorno. Il Toro non si perde però d’animo e 6′ più tardi passa in vantaggio: Vlasic vince un contrasto, la palla resta vagante in area ed è Radonjic a segnare con una bellissima girata e una conclusione rasoterra che non lascia scampo ad Audero.

Dopo l’assist, sarà poi Vlasic a chiudere la pratica ad inizio ripresa. La rete del raddoppio arriva al 59′: Radonjic serve Vojvoda che si sovrappone a sinistra, cross basso per il croato che stoppa e calcia in girata pescando l’angolino. I granata controllano la pratica per i restanti 30′: finisce 2-0.