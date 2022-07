“Raccontare le idee” al Teatro Ragazzi

Quest’anno il Teatro Ragazzi “racconterà idee” perché, dice il presidente Alberto Vanelli, «il teatro, in particolare quello che si rivolge alle nuove generazioni, è non solo il luogo dove le idee sono raccontate e diffuse, ma anche dove il pensiero e il dibattito sulle idee stesse diventano un fenomeno creativo e collettivo». Si intitola “Raccontare le idee” la nuova stagione della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, quella che, sotto la direzione di Emiliano Bronzino, prenderà il via il 7 ottobre prossimo con lo spettacolo “Blu infinito” di Evolution Dance Theater. E di idee il teatro di corso Galileo Ferraris 266 ne ha sempre avute tante. Questa volta le svilupperà in un cartellone ricco di 55 titoli, per un totale di 204 rappresentazioni, e di due festival internazionali: Incanti (da quest’anno organizzato da Trg), e Giocateatro Torino. Il pensiero dei piccoli e dei ragazzi sarà stimolato attraverso i racconti di 8 nuove produzioni e coproduzioni della Fondazione Trg, da “Scarpette rotte” di Emma Dante, a “La guerra del soldato pace” messo in scena dal direttore Bronzino, da “Pinocchio in lockdown” di e con Stefano Dell’Accio a “Il messaggero delle stelle” di Francesco Niccolini. A questi si aggiungeranno spettacoli di repertorio come “Dante fra le fiamme e le stelle” per la regia di Bronzino o “Quadrotto, tondino e la Luna” di e con Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci. Fonte di riflessione sono poi i classici, come “Le avventure di Pinocchio” del Teatro d’Aosta o “I brutti anatroccoli” della Compagnia Teatrale Stilema, mentre altre idee prenderanno forma con i linguaggi delle nuove tecnologie, come “Hamelin” della compagnia Factory o “Cuore” di e con Claudio Milani. E poi ci saranno le feste, di Halloween, di Carnevale, di Natale, gli spettacoli di magia, di danza, i corsi di teatro compresi due laboratori teatrali per adulti. In più, anticipano dalla Casa, «abbiamo ideato una nuova formula di abbonamento, dedicata alle famiglie più fragili: si tratta di “Regala il teatro” con biglietti al prezzo speciale di € 5 per tutti gli spettacoli in abbonamento».