Raccolta fondi al Cecchi Point: «Un nuovo cortile per Aurora»

La casa del quartiere Cecchi Point di via Cecchi ha lanciato una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Eppela per raccogliere le risorse necessarie a rifare il look del cortile. Da sempre centro di gravità di associazioni, gruppi e singoli cittadini intenzionati a portare idee ed iniziative. Sono 7mila euro i fondi necessari alla buona riuscita del progetto che conta, attraverso gli aiuti della Rete, di creare un nuovo spazio all’aperto per chiacchierare e incontrarsi, a disposizione del territorio e della sua comunità. “Una piazza per il quartiere Aurora”, del resto, è lo slogan dell’associazione Il Campanile Onlus, capofila di questa iniziativa e che sul territorio si occupa di educativa di strada dal 1997. «Il cortile è il cuore pulsante del Cecchi – spiega il presidente, Davide Paglia -. Vogliamo rendere gli spazi esterni più accoglienti attraverso la messa in sicurezza degli spazi e l’installazione di nuovi arredi e una nuova illuminazione». Sulla piattaforma Eppela viene dato ampio risalto ai progetti messi in campo negli ultimi dieci anni. Ma anche a quelli futuri. Gli obiettivi da raggiungere, con gli aiuti delle donazioni, sono tanti. Innanzitutto quello di migliorare la pavimentazione del campetto da calcio già esistente, poi aumentare gli spazi per sedersi tramite postazioni con panchine fisse, creare più aree coperte e ombrose con gazebi per ripararsi dalla pioggia e dal sole, migliorare la segnaletica per orientarsi nel cortile e trovare facilmente le varie sale, posizionare nuove rastrelliere per le biciclette così da facilitare l’arrivo dei ciclisti e sistemare l’area palco esterna. «Quest’anno – si legge su Eppela -, sono passati dieci anni dalla ristrutturazione del Cecchi Point e la Casa del quartiere di Aurora ha necessità di rinnovarsi. Per fare questo abbiamo bisogno del sostegno di tutti voi».