Raccolta firme contro il cantiere eterno: «Qui la viabilità è diventata un inferno»

Assediati da traffico e dai cantieri di Scr, i residenti della zona di Madonna di Campagna hanno solo voglia di normalità. Per ora una chimera. Così una cinquantina di persone, lunedì sera, è scesa in strada all’angolo con via Badini Confalonieri per chiedere interventi contro una viabilità “impazzita”. Oltre 160 le firme raccolte. «Questo progetto non ci appartiene, muoversi nel quartiere è diventato proibitivo» protestano i residenti. Il primo problema da largo Grosseto fino a piazza Manno dove gli attraversamenti pedonali sono scomparsi, inghiottiti dalle barriere. Compreso quelle all’altezza di via Confalonieri, dove non c’è uno spiraglio né per i pedoni né per le auto «Persino andare a comprare del pane è un problema – lamenta il coordinatore della Circoscrizione 5, Giorgio Tassone, in qualità di residente -. Per un anziano o un disabile recarsi in piazza Manno da via Confalonieri per attraversare equivale a fare un giro dell’oca senza precedenti».

Guai anche per chi si reca da via Lanzo verso via Stradella. Qui gli automobilisti sono obbligati a svoltare prima in corso Potenza e poi in via Lucento. Chiuso anche il tratto da via Stradella verso Barriera Lanzo. Le auto, infatti, sono costrette a girare a destra in corso Grosseto. «Chiediamo – prosegue Tassone -, l’attraversamento su via Stampini anche ai veicoli privati». Altri disagi per chi prende via Orbetello verso strada Lanzo, ed è obbligato a svoltare a destra in via Stampini.

Alla manifestazione hanno preso parte anche il presidente della 5, Enrico Crescimanno, i consiglieri Acquaro, Borelli e Correnti. Presenti anche l’assessore regionale della Lega Fabrizio Ricca e la capogruppo in Sala Rossa, Elena Maccanti che ha parlato di «impossibilità dei residenti ad accedere ai beni di prima necessità». «Siamo accanto a chi – rincara Ricca -, chiede di porre fine a lavori eterni che stanno complicando la vita. L’amministrazione comunale si sbrighi a dare risposte. Non è accettabile rimanere ostaggio dei cantieri».