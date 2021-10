Rabiot positivo al Covid, salta la finale di Nations League

Adrien Rabiot è risultato positivo al Covid e non prenderà parte alla finale di Nations League tra la nazionale francese e la Spagna, in programma domani sera a San Siro. Il centrocampista della Juventus, la cui positività è emersa durante uno dei controlli rituali effettuati nel ritiro dei Bleus, è stato posto in isolamento.

Giovedì sera aveva giocato allo Stadium contro il Belgio, per poi essere sostituito dopo 75′, circostanza che adesso provoca apprensioni non solo tra i compagni di nazionale, ma anche tra i belgi e tra gli stessi azzurri di Mancini che sfideranno i Diavoli Rossi domani alle 15 proprio a Torino nella finalina per il terzo posto.

Rabiot dovrà attendere di negativizzarsi in isolamento e non potrà allenarsi con i compagni della Juventus. Domenica è in programma il confronto di campionato tra i bianconeri e la Roma e difficilmente il francese potrà essere in campo.