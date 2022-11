Rabiot e Fagioli, la Juve vince il derby d’Italia: Inter ko

La Juve vince il derby d’Italia, batte l’Inter e la supera in classifica. Serata magica all’Allianz Stadium: decisivi due gol nella ripresa. Per i bianconeri è il quarto successo consecutivo in campionato.

Torna Bremer al centro della difesa con Alex Sandro e Danilo a protezione della porta di Szczesny. A centrocampo Rabiot, Locatelli e fiducia ancora a Fagioli. Sugli esterni Kostic e Cuadrado con Miretti alle spalle dell’unica punta Milik.

Dopo un primo tempo teso e con poche emozioni, il match si accende nella ripresa. Al 52′ segna la rete del vantaggio Rabiot su contropiede guidato da Kostic. Al 63′ Danilo raddoppia, ma tocca di mano dopo la conclusione al volo e il gol è annullato dopo una lunga revisione al VAR. Poco importa, perché a chiudere la gara è Fagioli all’84’ ancora su contropiede rifinito da Kostic, che serve il secondo assist.