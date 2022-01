Quirinale, oggi la quinta chiama. Il centrodestra voterà Casellati. Muro del centrosinistra: “Con lei si va al voto” [SEGUI LA DIRETTA]

11:25. BERLUSCONI STA CON CASELLATI: “TUTTI DEVONO VOTARLA”

“ll centrodestra ha trovato l’accordo per il voto di questa mattina, su Elisabetta Casellati che da Presidente del Senato, Seconda Carica dello Stato, diventerebbe Prima Carica dello Stato. Io la conosco da oltre 30 anni e posso garantire sulla sua assoluta adeguatezza a questo eventuale nuovo ruolo super partes. Per tale motivo mi rivolgo ai Parlamentari di tutti gli schieramenti, per chiedere loro di sostenerla”. Lo riporta un post pubblicato sui canali social di Silvio Berlusconi.

11:15. CENTROSINISTRA NON PARTECIPA ALLA CHIAMA

Il centrosinistra si compatta. LeU, Pd e M5S hanno deciso di non rispondere alla prima chiama per l’elezione del nuovo Capo dello Stato in questa quinta votazione. Lo si apprende da fonti parlamentari.

11:12. SALVINI: “UN ONORE PROPORRE CASELLATI”

Elisabetta Casellati? “Una donna delle istituzioni al Quirinale. Un onore proporla“. Così, in un post su Facebook, il leader del Carroccio, Matteo Salvini.

11:10. MELONI: “E’ SEMPRE DESTRA A CANDIDARE DONNE”

“Casellati? Non è divisiva, è la proposta più istituzionale e meno politica. E poi: è sempre la destra a candidare le donne. Ma si dice di no solo perché non è di sinistra”. Lo ha detto Giorgia Meloni (FdI), aggiungendo: “con questo Parlamento non si decide niente. La soluzione? sono le elezioni”. “Ora combattiamo e sulla base di quello che accadrà faremo le nostre valutazioni. “Il centrodestra è compatto, ma è anche molto attrattivo” ha concluso la leader di Fratelli d’Italia.

11:05. QUINTA VOTAZIONE AL VIA

E’ iniziata la quinta votazione del Parlamento in seduta comune (integrato dai delegati regionali) per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica. Al banco della presidenza ci sono i presidenti di Camera (Roberto Fico) e Senato (Elisabetta Alberti Casellati). A partire da oggi, il quorum richiesto cala ed è quello della maggioranza assoluta dei grandi elettori.

10:41. DA OGGI SI A DUE VOTAZIONI AL GIORNO

Da oggi, ma anche per domani (sabato 29 gennaio) in caso di “fumata nera”, ci saranno due votazioni al giorno per eleggere il presidente della Repubblica. Oggi la prima si terrà alle 9,30, la seconda alle 16,30. Praticamente uguale il calendario anche domani, con la seconda che si terrà alle 17:00. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo congiunta delle due Camere.

10:30 ITALIA VIVA SI DEFILA: NON VOTERA’

Secondo quanto si apprende, Italia viva, il partito di Matteo Renzi, avrebbe deciso di non partecipare al voto nel corso della quinta votazione in programma oggi.

10:20. MELONI: CASELLATI? FIGURA ISTITUZIONALE NON POLITICIZZATA

Giorgia Meloni plaude alla candidatura di Elisabetta Casellati per il Quirinale. “Sono contenta che si sia arrivati alla decisione di andare in aula con un candidato proposto dalla nostra metà campo ma parliamo della seconda carica dello Stato, una donna, presidente del Senato ed è un’apertura verso gli altri, una candidatura meno politicizzata e più istituzionale” ha commentato la leader di Fratelli d’Italia.

10:00. SALVINI CHIEDE RIUNIONE DI MAGGIORANZA

Il leader della Lega Matteo Salvini ha formalmente invitato tutti i leader che compongono la maggioranza di governo ad una riunione da convocarsi prima della votazione prevista a partire dalle ore 11 (chiama).

9:50. CENTROSINISTRA ORIENTATO A VOTARE SCHEDA BIANCA

Secondo talune fonti del centrosinistra, i leader di M5s, Pd e Leu – riuniti in questi minuti alla Camera – sarebbero orientati a votare scheda bianca. Non si escludono, tuttavia, scelte su candidature alternative.

09:46. IL CENTRODESTRA PUNTA SU CASELLATI

La comunicazione ufficiale è arrivata. Il centrodestra, al termine del vertice di questa mattina, ha in fatti reso noto che i grandi elettori di questo schieramento voteranno il presidente del Senato, Elisabetta Casellati per l’alta carica del Colle.

09:42. VIA ALL’ASSEMBLEA DEI GRANDI ELETTORI DI IV

Di vertice in vertice. Dopo l’incontro a tre tra 5Stelle, Leu, e Pd, anche i grandi elettori di Italia Viva si sono riuniti, questa mattina, per decidere il da farsi prima della quinta chiama.