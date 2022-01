Quirinale, “fumata nera” alla Camera. E’ valanga di schede bianche. Salvini-Letta: parte il dialogo [LA DIRETTA]

Oggi, nell’Aula di Montecitorio, è il giorno della prima votazione per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Per i primi tre “turni”, il quorum richiesto è di due terzi dei componenti del Collegio (quindi, su 1.008 votanti, tra senatori, deputati e delegati delle Regioni, occorrono 672 voti). La prima tornata (quella dei senatori), con Roberto Fico ed Elisabetta Alberti Casellati al banco della presidenza, è iniziata poco dopo le 15: Umberto Bossi è stato il primo a recarsi al seggio. La chiama è terminata intorno alle 16.30. Poi, dopo una breve pausa, alle 16,45 è toccata a quella dei deputati. In serata, dalle 19,30 circa in poi, è quindi toccata al terzo e ultimo blocco dei votanti: quello dei delegati regionali. Nota di cronaca: dieci su 17 tra i grandi elettori in quarantena o positivi al Covid-19, dopo aver presentato un certificato medico, si sono recati al “seggio speciale” allestito nel parcheggio della Camera, in via della Missione, per votare. In ogni caso, con i partiti politici ancora divisi sul nome da proporre per il Colle (anche se in queste ore stanno salendo le quotazioni di Mario Draghi), da questa prima tornata elettorale, si prospetta un “valzer” di schede bianche.

Gli aggiornamenti in diretta ora per ora:

Ore 21.43. I RISULTATI DEL PRIMO SCRUTINIO

Sono adesso ufficiali i risultati del primo scrutinio per l’elezione del presidente della Repubblica: non si è raggiunto il quorum dei due terzi previsto per decretare un vincitore. Sono 672 le schede bianche, 49 quelle nulle e 88 disperse. Domani, a partire dalle 15, la seconda votazione.

Ore 21.11. COLLOQUIO TRA DRAGHI E CONTE?

Secondo le ultime indiscrezioni, la giornata di incontri e faccia a faccia tra i leader politici si sarebbe arricchita, oggi, anche dal colloquio che il premier Mario Draghi avrebbe avuto con il leader dei 5Stelle, Giuseppe Conte.

Ore 21.07. SPOGLIO TERMINATO: NESSUN ELETTO

Lo spoglio (durato circa un’ora) è terminato poco dopo le 21. Come annunciato, per la prima votazione del presidente della Repubblica, il quorum (672 voti su 1.008 votanti) non è stato raggiunto. Le schede bianche, infatti, sono state 671, quelle nulle 49. I voti dispersi sono risultati 90. Domani si torna in Aula per la seconda votazione. Il quorum è sempre lo stesso: i due terzi del collegio elettorale.

ORE 21,03: MADDALENA IL PIU’ VOTATO

Tra i più votati di questa prima tornata, spiccano l’ex giudice della Corte Costituzionale Paolo Maddalena (al primo posto con 36 preferenze), seguito dal presidente in carica Mattarella (16) e, sull’ultimo gradino del podio, l’attuale guardasiglli Marta Cartabia (terza con 9 preferenze) seguita dal deputato di Fi Roberto Cassinelli (7 voti per lui, (tanti quanti ne ha avuti anche Berlusconi).

Ore 20.46. MELONI: “PRESIDENTE CURI INTERESSI ITALIA”

“Faremo tutto il possibile per eleggere un Presidente della Repubblica che difenda gli interessi dell’Italia. Con la speranza che sia l’ultima volta che venga eletto in questo modo: gli italiani devono poter decidere il Capo dello Stato tramite il presidenzialismo”. Lo ha detto Giorgia Meloni, presidente di FdI.

Ore 20.45. NORDIO: “SIGNORE, NON SONO DEGNO…”

“Signore, non sono degno”. Cita il Vangelo l’ex magistrato Carlo Nordio, proposto come candidato presidente dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. “Sono ovviamente lusingato che sia stato fatto il mio nome”, ha spiegato, intervenendo questa sera alla presentazione dell’ultimo libro di Virman Cusenza (Giocatori d’azzardo – storia di Enzo Paroli, l’antifascista che salvò il giornalista di Mussolini) in diretta streaming con il Giornale di Brescia.

Ore 20.35. VOTATO ANCHE CASINI

Anche Pier Ferdinando Casini è comparso sul taccuino degli eletti, questa sera. Il suo mome è risuonato durante lo spoglio.

ORE 20,38. PRIMO GIORNO E’ FUMATA NERA

Appare ormai evidente, mano a mano che procede lo spoglio, che al primo giorno di votazione l’elezione del nuovo presidente della Repubblica si concluderà con la fumata nera: i partiti, infatti, hanno scelto in massa la scheda bianca e nessuno ha raggiunto il quorum fissato a quota 673 voti.

Ore 20.34. CONTE (M5S): “C’E’ CLIMA POSITIVO DI CONFRONTO”

“C’è un clima positivo di confronto“. Lo ha detto il leader del Movimento, Giuseppe Conte, lasciando Palazzo Montecitorio.

ORE 20,30. VOTI ANCHE PER DRAGHI, BERLUSCONI E…AMADEUS

Dall’urna, insieme alla stragrande maggioranza di schede bianche, sono usciti anche voti per Draghi, Berlusconi, Casellati, Tajani, Rutelli, Craxi (senza specificare il nome di battesimo), Bruno Vespa, Bossi, la ministra Cartabia , Lotito (il presidente della Lazio) e il…presentatore Amadeus.

ORE 20,16 C’E’ CHI VOTA MATTARELLA, CHI ALBERTO ANGELA…

Non solo schede bianche (che pure sono numerosissime). Nel corso del primo scritinio, sono comparse, infatti, anche un paio di preferenze per Sergio Mattarella, attuale presidente della Repubblica ed una per il divulgatore scientifico Alberto Angela.

20,07. VOTAZIONE TERMINATA, SOTTO CON LO SPOGLIO

Concluse anche le due chiame per i delegati regionali: la prima votazione è terminata. Ora iniziano le operazioni di spoglio

ORE 19:51. SALVINI: “AL LAVORO PER PROPOSTE CENTRODESTRA”

Ai giornalisti che gli chiedono se il centrodestra sia già in grado di fare proposte, il leader del Carroccio Matteo Salvini replica: “stiamo lavorando perché nelle prossime ore il centrodestra unito offra non una ma diverse proposte di qualità. Parlo di donne e uomini di alto profilo istituzionale e culturale, su cui contiamo ci sia una discussione priva di veti e pregiudizi, che gli italiani non meritano in un momento così delicato dal punto di vista economico e sociale”.

ORE 19,34 FINITA LA CHIAMA DEI DEPUTATI

Si è conclusa poco dopo le 19,30 la chiama dei deputati per l’elezione del 13esimo presidente della Repubblica italiana. Dopo una breve sospensione, scatta quella dei delegati regionali.

ORE 19,30. DRAGHI CHIAMA LETTA?

Secondo quanto diffuso dall’agenzia di stampa LaPresse e ripreso, poi, in chiaro, dal portale TgCom, il premier Mario Draghi avrebbe avuto un colloquio telefonico con il segretario dem Enrico Letta. Interpellate, fonti di Palazzo Chigi si sarebbero limitate – scrive il sito d’informazione – al classico “no comment“.

Ore 19,22. CHIAMA FINITA, BLACK OUT A MONTECITORIO

La prima chiama dei deputati è terminata. Ora tocca alla seconda. Nel frattempo un black-out improvviso ha seminato il caos negli uffici di Montecitorio. Internet è saltato e gli uffici stampa sono andati letteralmente in tilt con l’impossibilità, per le agenzie di stampa, di trasmettere news e aggiornamenti. Esclusa la pista che conduce ad un attacco hacker. All’origine del problema ci sarebbe invece il guasto di una macchina.

Ore 18.59. DI MAIO: “TEMPI? NON FACCIO PREVISIONI”

Mentre procedono le operazioni di voto, tra brevi sospensioni e riprese dei lavori, anche il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è intervenuto sulla partita del Colle. rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano quanto tempo sarà necessario per arrivare all’elezione del nuovo Capo dello Stato, l’ex reggente pentastellato si è limitato a dire: “Non faccio previsioni”.

ORE 18.41. FORNARO (LEU): “NON CI SONO I NUMERI”

“Centrosinistra e centrodestra non hanno i numeri. Va trovata una figura condivisa”. Lo ha detto a Rainews il capogruppo di Leu, Federico Fornaro.

ORE 18,06. ORLANDO: “AIUTARE A TROVARE SOLUZIONE”

Mentre in Aula, dopo un quarto d’ora di sospensione, è ripresa la seduta comune del Parlamento per l’elezione del Presidente della Repubblica (la chiama dei deputati, che procede in ordine alfabetico, è giunta alla lettera M), a dire la sua sull’andamento dei “giochi” ci ha pensato anche il ministro Andrea Orlando che in Transatlantico, a proposito di un’eventuale candidatura Draghi, parlando con i giornalisti, ha tagliato corto: “Io sono per aiutare il segretario a trovare una soluzione”. E a proposito dell’incontro che lo stesso premier ha avuto con Salvini “è un passaggio chiave ma non so com’è andata”, ha spiegato Orlando.

ORE 18,00. SGARBI: “BERLUSCONI? STA BENE”

“Berlusconi? L’ho sentito ieri, sta bene. Credevo fosse prostrato psicologicamente, invece l’ho trovato in buone condizioni”. Lo ha detto il deputato del gruppo misto Vittorio Sgarbi entrando a palazzo Montecitorio.

ORE 17, 53. PD APRE AL DIALOGO

Fonti del Pd, dopo il “faccia a faccia” tra Salvini e Letta, secondo quanto è emerso al termine di un vertice con M5s e Leu, avrebbero riferito che è stato “aperto una forma di dialogo con il centrodestra”.

ORE 17,51. MELONI: E’ BENE CHE CI SI PARLI

“È bene che ci si parli”. Lo ha detto la leaderdi FdI Giorgia Meloni commentando, alla Camera, l’incontro “positivo” tenutosi nel pomeriggio, tra Matteo Salvini (Lega) ed Enrico Letta (Pd).

ORE 17,50. INCONTRO TRA CONTE E SALVINI

Tra Salvini e Conte c’è stata “totale sintonia sulla necessità di rafforzare e intensificare il confronto, iniziato la settimana scorsa, per mettere da parte al più presto le schede bianche e scrivere un nome che unisca il Paese” hanno affermato fonti dei 5Stelle commentando l’incontro tra il leader pentastellato e quello del Carroccio.

ORE 16,55. INCONTRO “CORDIALE” SALVINI-LETTA

Incontro “lungo e cordiale” quello tenutosi nel pomeriggio tra Matteo Salvini ed Enrico Letta. Si è “aperto un dialogo“: le parti sono al lavoro su ipotesi e si rivedranno domani. A comunicarlo note della Lega e del Pd. Il leader del Carroccio, che dal canto suo ha già comunicato l’intenzione di votare al primo turno scheda bianca, ha avuto un incontro “utile per fare il punto della situazione” anche con Giorgia Meloni ed, a seguire, con Giuseppe Conte (M5S), incontrato negli uffici dei gruppi a Montecitorio.

ORE 16,30. CUNIAL SENZA GREEN PASS: FERMATA AL DRIVE-IN

La deputata Sara Cunial, No Vax ed ex M5S ora iscritta al Gruppo misto ha rivelato di “aver chiamato i carabinieri” dopo essere stata fermata all’ingresso del seggio drive-in allestito nel parcheggio della Camera per gli elettori positivi o in quarantena. Per entrare a Montecitorio serve almeno il green pass base ottenuto con il tampone ma per la Cunial, che si è detta pronta a denunciare il presidente Roberto Fico ed a chiedere di invalidare il voto, si tratterebbe di “una discriminazione”.

ORE 16,30. VERTICE TAJANI-CONTE

Il leader del movimento pentastellato Giuseppe Conte ha incontrato il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani. I due si sono visti nelle stanze de gruppo grillino alla Camera, nella sala Tatarella.

Ore 15,47. FACCIA A FACCIA SALVINI-MELONI

Matteo Salvini (Lega) e Giorgia Meloni (FdI si sono incontrati negli uffici della Camera. Un incontro giudicato “utile per fare il punto della situazione”.

ORE 12,45 MELONI: “FDI VOTA NORDIO”

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, in mattinata avrebbe comunicato di voler votare Carlo Nordio nel corso del suo intervento all’assemblea dei grandi elettori di Fdi alla Camera. “Molte personalità che provengono dall’area del centrodestra avrebbero il curriculum per ricoprire il ruolo di Capo dello Stato. Nomi come quello di Marcello Pera, Letizia Moratti, Elisabetta Alberti Casellati, Giulio Tremonti, Franco Frattini sono tutti autorevoli. Io ho chiesto di allargare la rosa anche alle personalità che non hanno un trascorso politico e per questo abbiamo aggiunto il nome di Carlo Nordio su cui ci pare difficile che si possano muovere obiezioni” avrebbe detto la parlamentare capitolina.