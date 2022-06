Quindici minuti con nonna: l’affronto a Harry e Meghan

«Nel futuro ognuno sarà famoso per 15 minuti», vaticinava Andy Warhol. Gli stessi che sono stati concessi dalla Regina Elisabetta al principe Harry e Meghan Markle per l’udienza privata durante il recente Giubileo. E forse anche per questo i Sussex hanno fatto rientro in California ancora prima che le celebrazioni terminassero ufficialmente.

Ora che è passata una settimana, spuntano nuovi retroscena sulla visita (semi)ufficiale della coppia e dei due figli in Inghilterra. Perché già prima di arrivare sapevano di non avere un ruolo principale in tutti gli eventi, alla luce della loro rinuncia ai titoli fatta prima di andarsene clamorosamente. Ma forse speravano nella clemenza della regina che è pur sempre nonna. E invece la distanza degli ultimi due anni è stata rimarcata ancora una volta: a Harry e Meghan non sono stati concessi altri incontri e quel quarto d’ora, secondo il “Sun on Sunday”, si è anche consumato subito, giovedì 2 giugno in apertura del Giubileo.

Lo ha svelato una fonte anonima al quotidiano, ma da Buckingham Palace non è arrivato per ora nessun commento e non succederà più avanti. Se mai la coppia avesse sperato di cancellare tutto con un colpo di spugna, ha fatto male i calcoli e questo all’apparenza ha generato un forte malumore in Harry che sarebbe tornato provato dal viaggio. Lo ha svelato in un’intervista tv la biografa reale Angela Levin, spiegando che i Sussex durante le celebrazioni si sono sentiti emarginati ed «erano furibondi. Suppongo che Harry e Meghan si siano detti: ne abbiamo abbastanza di tutto questo, andiamo via il prima possibile».

A tutto questo si aggiunge l’affronto da parte di William e Kate. Li avevano invitati alla festa organizzata a Frogmore Cottage per il primo compleanno della secondogenita Lilibet Diana. Ma i Cambridge hanno declinato. «Harry e Meghan credevano che al loro rientro sarebbero stati accolti a braccia aperte, ma la verità è che la famiglia reale è andata avanti senza di loro». Se ne faranno una ragione, un po’ come noi.