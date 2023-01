Quindici giorni in Alta Badia per sigillare il loro amore

Continuano a dire di non voler tornare insieme. E invece Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi fanno di tutto per dimostrare il contrario. Così, dopo gli avvistamenti della coppia in montagna sdoganati da “Chi” la settimana scorsa, ecco il carico da undici.

Questa volta tocca a “Gente” che li ha sorpresi, sempre in montagna, sempre in Alto Adige e sempre insieme. Hanno passato 15 giorni in Alta Badia fino al giorno dopo l’Epifania e la rivista non ha nessun dubbio. «Ormai per chi li osserva da vicino – si legge – non solo paparazzi e giornalisti, ma anche albergatori, ristoratori, camerieri, non ci sono quasi più dubbi: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sarebbero tornati assieme per davvero. Stanno soltanto aspettando il momento giusto per ufficializzare la loro riappacificazione».

Poco importa che siano arrivati in montagna con due auto diverse, anche perché l’imprenditore bergamasco aveva ancora alcuni impegni di lavoro da onorare prima di chiudere il 2022, ma poi avrebbero alloggiato nello stesso albergo e si sarebbero separati quasi mai.

La Hunziker al magazine tedesco “Bunte” lo scorso ottobre, parlando di un possibile ritorno di fiamma con Trussardi, aveva spiegato che «tutto è possibile. In amore, anche l’impossibile può succedere. Ora ho 45 anni e so che il bianco e nero non esiste».

Però sono solo ex, continuano a dirlo. Anzi, Michelle ha affidato ai social le sue buone intenzioni per il 2023 lanciando messaggi subliminali: «Quante volte ho detto si quando volevo dire no…quante volte ho detto no mentre volevo dire sì…l’equilibrio da trovare per dare a se stessi la giusta attenzione richiede una grande dedizione e attenzione….un percorso. Beato chi ci arriva prima di me. Bisogna meticolosamente destrutturare tutte le abitudini viziose al “senso di colpa” all’accudimento ossessivo verso gli altri, fare sempre la cosa “giusta” per non disattendere le aspettative di chi ti sta accanto… d’ora in poi l’obiettivo è di stare nella verità di ciò che sento…sempre con garbo e rispetto verso il prossimo. Chi ti ama comprende molto bene la necessità di spazio per recuperare energia e lo rispetta».