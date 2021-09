Quindici anni fra libri scrittori e grandi eventi. E ora la festa continua

E’ un romanzo lungo 15 anni quello che il Circolo dei lettori di via Bogino 9 a Torino si appresta a celebrare con due mesi di eventi importanti. Quindici anni che rappresentano, però, solo il primo capitolo di un “tomo” cui seguiranno infinite pagine, vista, soprattutto, la positività della direttrice Elena Loewenthal e del presidente Paolo Biino alle prese ieri con la presentazione ufficiale del programma dal titolo “Leggere ci cambia”. Un giorno scelto non a caso, quello del primo giorno di scuola, del ritorno sui banchi di migliaia di ragazzi che deve essere un buon auspicio. In cui i libri, si sa, sono indispensabili. «Abbiamo scelto di festeggiare insieme a tutti voi con pagine e parole dedicate a crescere, a come cambiamo crescendo e leggendo – ha spiegato la Loewenthal alla platea sistemata su veri banchi di scuola prestati dalla Tommaseo -. Educare significa in fondo soprattutto questo: insegnare a cambiare se stessi e il mondo». E il Circolo ci ha provato collezionando nel corso di questi 15 anni, 40.000 incontri con scrittori, ma anche artisti, filosofi, illustratori, intellettuali. Da oggi si prosegue con appuntamenti davvero molto attesi. Come quello di questa sera alle 21, quando Oscar Gianmarinaro presenterà “La musica magica”, il singolo dedicato all’amico Ezio Bosso che proprio ieri avrebbe compiuto 50 anni. E poi ci saranno loro, i grandi scrittori. Come l’indiano Suketu Mehta, autore di “Maximum City”, lunedì 20 settembre alle 18, seguito il giorno dopo da Marcello Fois (ore 18) che nel suo “L’invenzione degli italiani” (Einaudi) invita a rileggere il capolavoro di De Amicis, “Cuore”. Il 1° ottobre sarà la volta di Vera Gheno e il 4 di Manuel Villas. Grande attesa per la quattro giorni (27-30 settembre) dello scrittore israeliano Eshkol Nevo invitato a vivere a Torino per scoprire la città e dialogare con gli autori. Un evento, data la fama dell’autore di “Tre piani” (Neri Pozza) da cui Nanni Moretti ha tratto il suo ultimo film. Da non perdere l’incontro di Nevo del 27 settembre, alle 18,30, con Emanuele Trevi, il vincitore del Premio Strega 2021.

Il Circolo dei lettori, che nel corso dei suoi 15 anni si è costruito una casa anche a Novara e a Rivoli con il Circolo della musica, proseguirà con altre iniziative ed eventi come “Educare in libertà” progetto dedicato per parole e immagini a Maria Montessori e Don Lorenzo Milani. Per non parlare delle collaborazioni con Biennale Democrazia e Salone del Libro, Pagine di Cinema, CinemAmbiente, Torino Crime. E ancora Libri a km 0 con Hangar del libro. E, infine, il pezzo forte: le presentazioni editoriali che vedranno prossimamente sul palco decine di scrittori. La Fondazione è un progetto della Regione Piemonte, con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, il contributo di Camera di Commercio. Main partner Lavazza, partner Reale Mutua Assicurazioni, Audible Inc.