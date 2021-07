Qui vincerebbe Conte, ma adesso si rischiano elezioni senza 5 Stelle

L’ex premier è pronto alla conta degli iscritti e a Torino, tra chi si sbilancia, ci sono almeno 8 tra consiglieri e parlamentari pronti a sostenerlo, contro 5 smaccatamente a favore di Grillo. A fare la differenza nel primo gruppo c’è la sindaca Chiara Appendino. Amarezza, delusione e tanta incertezza si leggono negli occhi della prima cittadina, all’indomani dello rottura tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. Lei, che fino all’ultimo aveva sperato che una pace vittoriosa fosse possibile, il giorno dopo lo scontro cammina con cautela tra le rovine del suo Movimento. «Abbiamo perso una grandissima occasione – commenta – . Faremo tutte le valutazioni necessarie. Io poi farò le mie, personali». Legata a filo a doppio alle sorti dell’ex premier, Appendino non manca di ribadire la sua scelta di campo. «Pensavo che Conte potesse essere la persona giusta – spiega -. Credo ci sia molto sgomento tra la base, gli attivisti e le persone che, come me, hanno vissuto tutto il percorso». C’è poi il rammarico per quello statuto che avrebbe dovuto segnare un nuovo corso, ma che nei fatti non ha mai visto la luce. «Non lo abbiamo neanche potuto discutere, perché non è stato messo in votazione» ricorda la sindaca e resta fedele a Conte. «Ha dimostrato di voler bene al Movimento e che avrebbe potuto guidarci in una rifondazione che tutti riteniamo necessaria» prosegue Appendino e sferra una stoccata a Grillo: «Un ritorno al passato penso non sia assolutamente la risposta. Dovevamo guardare avanti».

Come lei, in tanti a Torino osservavano con fiducia al progetto dell’ex premier. «Penso sia l’unica via per proporre una nuova agenda politica» commenta il consigliere Marco Chessa. «Avrebbe fatto crescere il Movimento per quel che riguarda temi, persone e territori» gli fa eco la compagna di maggioranza Serena Imbesi. «E’ surreale che a dire che non va bene un leader, sia proprio colui che dietro la parola “garante” agisce da uomo solo al comando» sottolinea Francesco Sicari, presidente del consiglio comunale. «Se Conte dovesse mollare e tornare alla sua vita privata la politica perderebbe l’unico leader credibile in circolazione e noi l’unica occasione per tornare a incidere» commenta, «con l’amaro in bocca e la delusione nel cuore», il capogruppo dei Cinque Stelle in consiglio regionale, Sean Sacco.

Incassa il colpo, il candidato sindaco Andrea Russi, che ha fatto del “modello Conte” la cifra distintiva della sua discesa in campo. «Ho bisogno di metabolizzare» taglia corto. A beneficiare della spallata di Grillo potrebbe essere la sua avversaria, la capogruppo dei Cinque Stelle in consiglio comunale, Valentina Sganga. «Di discussione sui “capi”, “vice capi” e statuti mai letti ancora da nessuno, non se ne può più – commenta Sganga -. Siamo in stallo da oltre sei mesi e questo ha ricadute pesantissime su Torino, che si appresta ad affacciarsi nel vivo della campagna elettorale». Sul ritardo della scelta del candidato Cinque Stelle è intervenuta anche Appendino. «Non è il momento di prendere decisioni sulle liste e sui candidati – tira il freno a mano la sindaca -. Non è neanche chiaro chi detiene il simbolo al momento». In altre parole, il partito della sindaca uscente rischia di arrivare alla prossime elezioni comunali senza un suo candidato.