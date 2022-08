Qui Juve: Di Maria agita l’Argentina, con la Samp Gatti-Bremer

C’era anche l’ex interista Walter Samuel, l’assistente del commissario tecnico dell’Argentina Lionel Scaloni, ieri a seguire l’allenamento della Juventus alla Continassa: evidentemente voleva verificare le condizioni degli argentini, Angel Di Maria, attualmente fermo per infortunio, e il giovane Matias Soulé. Non pare che comunque abbia dato consigli ad Allegri sulla formazione.

Sì perché per la partita di domani sera a Genova contro la Sampdoria, Massimiliano Allegri dovrà probabilmente rinunciare a Bonucci, che accusa un fastidio muscolare. Per sostituirlo, il tecnico bianconero dovrà scegliere tra Rugani e Gatti, con il veterano in vantaggio sul neoacquisto, anche se non troppo tempo fa pareva pronto per la partenza, guarda caso destinazione Samp. Affidarsi all’esperienza o all’entusiasmo del debuttante? Il ventiquattrenne rivolese Federico Gatti, infatti, domani sera potrebbe fare un doppio debutto: nella Juve e in serie A. Vantaggi dell’esperienza a parte, di cui si diceva prima, ci sono voci insistenti di un Allegri pronto a farsi convincere a schierare Bremer e Gatti, con Danilo e Alex Sandro (o De Sciglio) nella linea a quattro.

L’allenatore, comunque, continua ad aspettare i rinforzi di mercato, dal momento che ormai fuori causa c’è praticamente una squadra intera: il portiere Szczesny, Di Maria, Pogba, il lungodegente Chiesa, Kaio Jorge e Akè, cui si aggiunge appunto Bonucci.