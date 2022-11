Questura di Torino illuminata di arancione per l’uguaglianza di genere [FOTO e VIDEO]

La questura di Torino s’illumina di arancione fino al 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Per dare corso al protocollo sottoscritto dal Dipartimento della P.S. con l’Associazione “Soroptimist International Italia”, la questura torinese, grazie alla collaborazione con Studio Luce BIESSE, ricrea sulla propria facciata la colorazione arancione simbolo dell’iniziativa “Orange the World” promossa da “UN Women” ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere.

La facciata della Questura verrà illuminata per cinque sere consecutive. L’accensione ha avuto luogo alle 17.30, seguita da una conferenza stampa alla presenza del Questore di Torino, Vincenzo Ciarambino, dell’assessore al Welfare, Diritti e Pari Opportunità della Città di Torino, Jacopo Rosatelli, della presidente del club di Torino dell’associazione “Soroptimist International Italia”, Alessandra Fissore e della dirigente della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Torino Barbara De Toma. Nel corso dell’evento sono state anche illustrate le attività implementate per contrastare la violenza di genere.

L’evento clou del faro simbolico, che si intende rivolgere alla tematica in parola, avrà luogo nella serata del 25 novembre, quando la Mole Antonelliana, simbolo architettonico della Città di Torino, si tingerà del medesimo colore. Inoltre, nella mattinata del 25 novembre, personale qualificato della Divisione Anticrimine, in collaborazione con il Commissariato di P.S. Barriera Nizza, predisporrà un punto informativo “desk” presso l’atrio dell’ospedale ginecologico “Sant’Anna”, cui parteciperanno anche rappresentanti dei centri maltrattanti e del Centro S.V.S. (servizio violenze sessuali) del medesimo ospedale. Infine, alle ore 21, personale qualificato della Divisione Anticrimine prenderà parte a un incontro con la cittadinanza, organizzato dal Comune di La Loggia (TO), per illustrare gli strumenti di prevenzione alla violenza domestica e di genere.