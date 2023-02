Questa Metro non finisce mai

Racconta la storia dei primi anni del ‘900 che l’eclettico imprenditore piemontese Riccardo Gualino si fece promotore di un grande progetto di ristrutturazione del centro di Torino specie per quanto riguardava la vecchia via Roma, troppo angusta, anche per quei tempi. Dai progetti si intuiva una grande trasformazione dell’area che prevedeva anche la costruzione di una metropolitana sull’esempio di Londra e Parigi con i treni da far realizzare alla Piaggio. Avrebbe dovuto essere, ovviamente la Linea 1, ossia la prima che, su vecchi fogli quadrettati di non meglio noti ingegneri avrebbe dovuto rappresentare la ragnatela dei trasporti sotto la crosta stradale della città. Sogno mai realizzato per volere, dissero a più riprese i maligni, degli Agnelli che temevano la concorrenza del trenino con le auto prodotte in corso Dante. O piuttosto per la politica lenta e pasticciona che, venendo ai tempi nostri, cominciò a lavorare alla bis nipotina della prima “Linea 1” solo alla fine del 1990, per poi dare il primo colpo di piccone il 19 dicembre del 2000, in pieno ardore civico per i giochi olimpici del 2006. Come dire almeno 80 anni dopo l’intuizione del Gualino. Se questo è il nostro andazzo non stupisce che ieri, mentre si visitava il cantiere della stazione Certosa in quel di Collegno, è rimbalzata la notizia che per completare la tratta finale fino a Rivoli serviranno altri 7 anni. E, udite udite, altri 270 milioni di euro per i quali la nostra coppia Cirio-Lo Russo ha già in programma un nuovo pellegrinaggio nel fortino di Salvini per perorare la causa. Che non si esaurisce con i milioni che servono per arrivare a Rivoli, ma investe anche la Metropolitana 2, ultima chimera delle nostre grandi infrastrutture. Ma con un distinguo rispetto alla sorella maggiore: serve l’ardire di un commissario, figura simile a quella che ha permesso la realizzazione del nuovo Ponte Morandi a Genova. Capire il perché, dopo un altro decennio perso a fingere di progettare, è facile. A casa nostra la burocrazia è spietatamente bogianen.

