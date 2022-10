Quella notte galeotta a Milano: Michelle e Tomaso insieme?

Tutto sembrava finito il 18 gennaio scorso, quando Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi all’Ansa avevano annunciato la fine della loro storia amore: «Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine». Ma ora, nove mesi dopo, la coppia sembra vicina a riprendere da dove aveva lasciato.

Michelle e Tomaso sono tornati insieme? Secondo la rivista “Chi”, assolutamente sì e ci sono anche alcune immagini che lo dimostrano. L’erede della famosa Casa di moda infatti è stato immortalato sotto l’appartamento milanese della ex, quello in cui si è trasferita con le due figlie Sole e Celeste dopo la separazione lasciando la villa di Bergamo che era diventata casa loro.

La sera Trussardi è salito nell’alloggio, per uscire solo il mattino dopo, passando la notte insieme alle figlie e alla moglie che quindi non dobbiamo considerare più ex (anche perché nessun documento del tribunale lo conferma). Una svolta clamorosa, visto che nel frattempo entrambi sembravano essere pronti per cominciare una nuova vita.

Eppure gli esperti di gossip confermavano che Tomaso non aveva preso bene la relazione della sua Michelle con Giovanni Angiolini, l’affascinante medico sardo che è stato al suo fianco sino all’inizio di agosto. Ed evidentemente anche il suo (presunto) flirt con Ruzwana Bashir in realtà non era altro che una solida amicizia.

Le voci di un possibile riavvicinamento si rincorrevano ormai da tempo. Era stato lo stesso settimanale ad anticipare che fra i due c’era effettivamente qualche movimento sospetto. E l’esperta di gossip Deianira Marzano si era detta certa che i due sarebbero tornati insieme. C’erano ancora un po’ di tasselli da incastrare, c’era da ricostruire un rapporto che non è mai naufragato del tutto anche perché Trussardi è sempre stato vicino alle figlie. Ma ora che Michelle sta per diventare nonna, è anche tempo di resettare, mettere un punto e aprire un nuovo capitolo della loro nuova vita. In attesa di un annuncio che non arriverà mai.