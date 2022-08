Quei ragazzi sono italiani

Khaby Lame ha ventidue anni, ventuno dei quali passati in Italia, dove è andato a scuola, ha lavorato, arrivando al successo e alla fortuna. Tifa Juventus e Ferrari, nei suoi video indossa la divisa della nazionale azzurra. E ora è italiano anche per lo Stato, finalmente. D’altra parte, quando mesi fa aveva rimarcato l’assurdità dei tempi lunghi per ottenere la cittadinanza, il sottosegretario all’Interno Sibilia si era sentito in dovere, su Twitter, di rassicurare lui e tutti quanti che «il decreto di concessione della cittadinanza è già stato emanato». Domanda capziosa: se non si fosse trattato dello youtuber o tiktoker più famoso d’Italia, con il maggior numero di follower al mondo, al Viminale avrebbero avvertito la stessa urgenza? L’attuale legge sulla cittadinanza è chiaramente vecchia, inadeguata. Daisy Osakue, nata a Torino, detentrice di primati nazionali, ha avuto la cittadinanza solo a 18 anni. La pallavolista Paola Egonu, nata a Cittadella, l’ha avuta a 14 anni, quando l’ha ottenuta il padre. Zaynab Dosso, che l’altra sera era in finale a Monaco nei 100 metri femminili, è nata in Costa d’Avorio. Certo, non tutti possono essere campioni – e alle volte neppure basta, Great Nnachi demolisce record su record ma non vengono omologati perché non è italiana – o delle star. In politica c’è chi lancia ius soli o ius scholae, ma non è che lotti alla morte per questo altrimenti, con tutti i governi di centrosinistra, l’avrebbe già varato; dall’altra parte – seppur la Lega abbia un senatore nigeriano -, si confonde immigrazione con delinquenza. Intanto, secondo le statistiche, quasi la metà degli studenti stranieri nelle scuole piemontesi sono nati in Italia, ma non hanno la cittadinanza. Qualcuno ha fatto un tweet per loro?

andrea.monticone@cronacaqui.it