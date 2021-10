Quasi 700mila alle urne: mascherina obbligatoria ma senza il green pass

Sono 919, in 142 plessi scolastici, le sezioni elettorali a disposizione dei 685.500 torinesi chiamati alle urne. Al solito, sono più donne che uomini: 359.965 contro 325.535. Sono invece 4.116 i cittadini stranieri dell’Unione europea (2.637 donne e 1.479 uomini) che hanno chiesto di votare. I cittadini che per la prima volta potranno votare sono 6.609 (3252 donne, 3357 uomini), quelli che compiono il diciottesimo anno il giorno delle elezioni, cioè il 3 ottobre, sono 21 (12 donne, 9 uomini). I centenari torinesi al voto sono 396 (333 donne, 63 uomini). Le cartoline Aire spedite ai cittadini torinesi residenti all’estero con l’invito a votare a Torino sono state 47.352.

Si vota domenica, dalle 7 alle 23, e lunedì dalle 7 alle 15, per l’elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale e dei Consigli circoscrizionali, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione del Sindaco domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021. Come sempre occorre presentarsi ai seggi muniti di carta d’identità valida e di tessera elettorale. In caso di smarrimento o nel caso in cui gli spazi disponibili fossero tutti timbrati, è necessario richiederne un duplicato o il rilascio di una nuova. La tessera elettorale può essere richiesta all’ufficio Elettorale di corso Valdocco 20, che oggi sarà aperto dalle 7 alle 23, domani dalle 7 alle 15.. Oggi, l’anagrafe centrale di via Giulio, oltre alle tessere elettorali, rilascerà le carte d’identità dalle 7 alle 23.

Per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale (scheda colore azzurro) l’elettore può esprimere la preferenza per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegata, tracciando un segno sul contrassegno di una lista oppure indicando due segni: uno sul nominativo del candidato sindaco prescelto, l’altro sul contrassegno di una lista a esso collegata (voto rafforzativo); si può anche esprimere una preferenza per un candidato alla carica di sindaco e per una lista a esso non collegata, barrando due segni: uno sul nominativo del candidato sindaco preferito, l’altro sul contrassegno di una lista a esso non collegata (voto disgiunto); si può poi esprimere una preferenza solo per un candidato alla carica di sindaco tracciando un segno sul nominativo del candidato prescelto, senza segnare alcun contrassegno di lista. In tal caso è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste collegate al candidato sindaco votato. Possibile anche esprimere una preferenza per uno o due candidati alla carica di consigliere comunale (purché di sesso diverso), indicando sulla riga tracciata alla destra di ogni contrassegno i nominativi appartenenti alla lista preferita senza apporre alcun segno di voto sul relativo contrassegno. In questo caso, è validamente votata sia la lista cui appartengono i candidati prescelti, sia il candidato alla carica di sindaco collegato alla stessa, salvo che l’elettore si sia avvalso della facoltà di esprimere un voto disgiunto.

Per l’elezione dei Consigli Circoscrizionali (scheda colore verde) il cittadino può esercitare il suo voto per una lista di candidati, barrando un segno sul contrassegno della lista prescelta, oppure per uno o due candidati (purché di sesso diverso) alla carica di consigliere circoscrizionale, indicando il nominativo della lista prescelta, senza apporre alcun segno di voto sul contrassegno al quale appartiene il candidato preferito. In tal caso, si intende validamente votata anche la lista cui appartiene il candidato prescelto.

Per prevenire il contagio durante le operazioni di voto, i ministeri dell’Interno e della Salute hanno siglato un protocollo con le misure anti Covid da rispettare durante le elezioni. Non è richiesto il Green Pass per recarsi al seggio e non è prevista la misurazione della temperatura, mentre è obbligatorio indossare la mascherina sia per gli elettori, sia per i componenti del seggio. All’interno degli edifici sarà garantita la pulizia degli spazi, il ricambio dell’aria e saranno allestiti percorsi differenziati di entrata e uscita per evitare assembramenti. Inoltre, all’interno del seggio elettorale, dovrà essere garantita la distanza minima di un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi e gli elettori.