Fabio Quartararo domina e vince ancora in MotoGP: sua la vittoria sul circuito del Sachsenring in una gara condotta dall’inizio alla fine. Delude ancora il torinese Pecco Bagnaia, caduto nei primi giri mentre si trovava in seconda posizione.

Sul podio due Ducati: quella Pramac di Zarco e quella ufficiale di Miller. Quarta posizione per Espargarò sull’Aprilia al termine di un duello proprio con l’australiano. Seguono Marini e Martin.