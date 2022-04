Quarta dose, Cirio alla RSA Carlo Alberto: “Va fatta per non vanificare le precedenti” [VIDEO]

“Venendo meno lo stato di emergenza in qualche modo le persone si sentono più al sicuro e non sentono la necessità di fare la terza dose anche se hanno la chiamata. È un peccato perché così si rischia di vanificare l’effetto della prima e della seconda”. Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, durante la somministrazione della quarta dose del vaccino Covid agli anziani della RSA Carlo Alberto.

“Per over 80 e fragili tutto sta procedendo regolarmente, questa è la prima vera “quarta dose” che noi andiamo a fare perché quella somministrata in precedenza ad alcune categorie in realtà era la dose booster”, ha concluso il governatore che si è poi trattenuto con gli ospiti della struttura con cui ha scambiato alcune considerazioni.

Video di Tonino Di Marco