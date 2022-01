La Asl blocca il Toro, i granata sono in quarantena. Così salta la trasferta contro l’Atalanta (Gasperini ha diramato la lista dei convocati; i bergamaschi si presenteranno allo stadio), con la squadra che sarebbe dovuta partire nel pomeriggio e che invece si è ritrovata chiusa in casa in isolamento. Il focolaio di Covid che si è acceso al Filadelfia non si è ancora spento, nel gruppo squadra è emersa una nuova positività che ha aggravato ulteriormente il bilancio: tra calciatori e membri dello staff di Ivan Juric, infatti, ora ci sono otto tesserati contagiati da Coronavirus. La decisione arrivata dagli uffici dell’azienda sanitaria locale del capoluogo piemontese, dunque, è stata quella di vietare il viaggio per la Lombardia e di obbligare tutto il gruppo squadra ad una quarantena di cinque giorni. E, vista la vicinanza con l’impegno della sfida contro la Fiorentina, in programma domenica pomeriggio allo stadio Olimpico Grande Torino, è inevitabile l’impossibilità di Bremer e compagni a presentarsi per affrontare i viola. Le gare da recuperare per i granata di Juric, dunque, diventeranno due, in attesa dei provvedimenti che verranno presi dalla Lega. Al momento, infatti, il precedente di Udinese-Salernitana, non disputata a causa dell’assenza dei campani perché bloccati dall’Asl, non è stato ancora preso in carico dal Giudice Sportivo, ma il Toro ha già avuto un precedente simile. Durante il campionato scorso, infatti, la formazione granata non partì per Roma per affrontare la Lazio e subì la sconfitta a tavolino per 3-0, poi trasformata nella possibilità di disputare la gara dopo la trafila per i vari gradi di giudizio. Così la sfida inizialmente programmata per il 2 marzo venne calendarizzata al 18 maggio, con il tecnico Davide Nicola che proprio in quella partita trovò il punto decisivo per il raggiungimento matematico della salvezza. Ora la storia si ripete, con il Toro che non si presenterà a Bergamo e che, salvo clamorosi cambi di scenari nei prossimi giorni, non potrà nemmeno sfidare la Fiorentina.

E Juric, intanto, continua a fare i conti con un bilancio dei positivi che continua a salire, nella speranza che con la quarantena imposta dall’Asl si possa fermare il focolaio scoppiato al Filadelfia. Dalle indiscrezioni che filtrano da ambienti granata, infatti, tra i calciatori contagiati ci sono anche alcuni titolarissimi: un problema che potrebbe ripresentarsi anche quando il Toro tornerà a scendere in campo, con il primo appuntamento utile che sembra essere quello del prossimo 15 gennaio a Genova contro la Sampdoria.