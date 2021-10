Le martellate, a volte, non bastano, da sole, per demolire un vecchio silo. Capita, infatti, che sul più bello il grosso contenitore…resti in piedi, rifiutandosi di collassare. E allora interviene il trattore per completare l’opera: aggancia la “torre” cilindrica, gli dà un piccolo strattone e voilà, il silo va ko. E’ proprio quanto accade in questo video.

