Con quasi 17 milioni di visualizzazioni, questo video dedicato ai momenti più divertenti vissuti sui campi di calcio, è veramente tutto da godere: arbitri che inciampano, portieri (goffi) che si fanno autogol, falli al limite del ridicolo, calciatori che cadono in malo modo, altri che, a causa di un intervento maldestro, si vedono…sfilare via i pantaloncini!! Insomma: non manca niente, in questo filmato, per farsi quattro grosse risate!!