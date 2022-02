Quando il gatto è sinonimo di benessere: oggi 1,8 milioni di anziani ne hanno uno

Nel gatto è il segreto della longevità e della buona vita, come sanno bene i senior italiani, sempre più propensi a condividere la propria vita con un felino: in Italia, infatti, sono 1.838.832 gli over 65 che possiedono un gatto, un numero che insidia da vicino il primato dei cani (1.920.264) nel cuore dei proprietari senior di Pet. Secondo il centro studi Senior Italia FederAnziani, 9 italiani su 10 tra gli over 65 che possiedono un animale da compagnia ritengono che vivere con un pet abbia un impatto positivo sulla propria salute e sul proprio umore, riduca la sensazione di solitudine e aumenti la serenità. Oltre il 70% dichiara inoltre di considerare gli animali che vivono con loro come membri della famiglia a tutti gli effetti.

Sette anziani su dieci che invece non vivono con un cane o un gatto sono convinti che la propria vita potrebbe migliorare con la loro compagnia. Il gatto è preferito soprattutto al nord Italia: dichiarano di averne almeno uno il 32,8% degli abitanti del nord-ovest e il 32% di quelli del nord-est, e da quanti hanno un’età tra i 25 e i 34 anni (34%). Certo, possedere un gatto costa, ma la spesa per il mantenimento è anche da considerarsi un investimento in salute e qualità della vita.

Ma quanto spendono gli italiani? La spesa media annua per singolo gatto è 151 euro, quella per la lettiera 120 euro, quella veterinaria 50 euro. I senior vi investono una parte non trascurabile della pensione, giudicando la compagnia del pet “importante” nel 93% dei casi. Dai dati di Senior Italia FederAnziani risulta che i possessori di gatti frequentano il veterinario meno di quelli di cani. Il veterinario resta tuttavia il punto di riferimento più autorevole per la salute del proprio gatto.

Come inizia il rapporto tra animale e senior? Nell’80% dei casi, l’animale domestico entra in famiglia perché regalato da un parente o un amico o perché amorevolmente viene accolto in casa un trovatello. Residuale è invece la percentuale di chi oggi in Italia si rivolge al gattile per adottare un micetto. Il tempo trascorso insieme da chi già vive l’esperienza della convivenza è considerevole: più della metà degli intervistati dichiara di trascorrere quattro ore al giorno di media con il proprio gatto, la maggior parte delle quali dedicate alle coccole. Ma quale impatto ha questo sulla salute dei senior? Positivo. Diversi studi hanno registrato che la pressione sanguigna era inferiore negli arruolati con un animale domestico rispetto a quelli senza.