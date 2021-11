Quando Dino Zoff si scatenò al Pick-Up di Torino

Sì, è proprio lui. Dino Zoff. Immortalato in uno scatto diventato subito virale sul web. Ma come: lo scontroso portierone friulano in discoteca a ballare? Esattamente. Non si tratta di una foto fake. Del resto, lo ha dichiarato in un’intervista: “Stavamo festeggiando uno scudetto”. Uno strappo alla regola. Un’occasione speciale. Era il 1971, la location il Pick-Up di Torino. Cinquant’anni dopo, la rete ci regala un’immagine di Dino Zoff diversa.